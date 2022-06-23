Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 1,5 тыс. человек. Пострадали свыше двух тысяч человек, передает телеканал «Известия». При этом число жертв может увеличиться. 22 июня в Афганистане был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 42 км к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 км.

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