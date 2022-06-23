В Домодедове задержали подозреваемого в избиении супруги до смерти

В подмосковном Домодедове задержали мужчину, которого подозревают в избиении супруги до смерти. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

Инцидент произошел 18 июня в частном жилом доме. Тело хозяйки домовладения было найдено с травмами и гематомами в области головы. По данным эксперта, именно они привели к смерти.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В ходе следственных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 55-летний супруг погибшей женщины, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Был проведен осмотр места случившегося, изъяты предметы, имеющие значения для следствия, смывы крови. Также проведены допросы, назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшая имела статус адвоката в Московской коллегии по гражданским делам.

15 июня в Волгоградской области задержали женщину, которая подозревается в убийстве матери. Возбуждено уголовное дело.