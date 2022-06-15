В Волгоградской области задержали подозреваемую в убийстве матери

В Волгоградской области задержали женщину, которая подозревается в убийстве матери. Возбуждено уголовное дело. Об этом 14 июня сообщило областное Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, конфликт между 30-летней дочерью и 52-летней матерью произошел 13 июня в частном доме на улице Почтовая села Ольховка.

«Молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяв молоток, нанесла им несколько ударов в область головы своей матери. Не остановившись на этом, подозреваемая стала душить пенсионерку, после чего вытащила тело женщины во двор домовладения, где бросила в выкопанную яму и засыпала землей», — говорится в сообщении.

Жительница Ольховки рассказала о своем преступлении сожителю, который обратился в полицию.

Как утверждает СК, было установлено, что пенсионерка умерла в результате механической асфиксии из-за попадания почвы в дыхательные пути.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий. Подозреваемая задержана, вопрос о заключении ее под стражу будет решен в ближайшее время.

Как стало известно РЕН ТВ, подозреваемая является матерью двоих детей, одного из которых ее бывший муж забрал после развода. По словам местных жителей, она всегда ведет себя агрессивно. Они также рассказали, что женщина не работает, постоянно выпивает и устраивает скандалы.

Ранее, 13 июня, в Краснодарском крае арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пятилетнего пасынка. В настоящий момент устанавливается возможная причастность матери погибшего мальчика к совершению преступления. 10 июня мать ребенка сообщила в полицию о «пропаже» сына. Она рассказала, что во время отдыха на берегу реки Кубани в микрорайоне Гидрострой малыш отошел от взрослых, а затем пропал. На следующий день тело ребенка нашли в районе Пашковского переката. Следователи установили, что родители выдумали историю о пропаже сына.