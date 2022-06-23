Жителя Чукотки осудили за пожар в аварийном доме с шестью погибшими

Жителя села Инчоун на Чукотке приговорили к двум годам колонии-поселения за причастность к пожару в аварийном доме, унесшем жизни четырех малолетних детей и двоих взрослых. Об этом сообщила 23 июня прокуратура Чукотского автономного округа.

«Чукотским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 21-летнего жителя с. Инчоун, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности шести лицам)», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что мужчина самовольно занял пустующую квартиру в аварийном доме, который подлежал сносу. Проживая там, он пользовался неисправной печью, тем самым нарушая правила пожарной безопасности.

Пожар, к которому привели действия осужденного, произошел в октябре 2021 года, уточнили в прокуратуре. Мужчина был пьян, когда решил воспользоваться печью. Он заполнил ее раскаленным углем, не прочистил заполненное отделение для прогоревшей золы, после чего лег спать, оставив ее без присмотра, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Из-за того, что дверь печи имела дефекты, раскаленные угли упали на пол, и произошло возгорание.

Приговор суда, добавили в прокуратуре, в силу еще не вступил.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что в Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре на свалке. В региональном Следственном комитете отметили, что трагедия произошла ранее в металлическом вагончике на территории свалки недалеко от села Батурино.