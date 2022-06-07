Дело возбудили по факту гибели двух человек при пожаре на свалке под Томском

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре на свалке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел 4 июня в металлическом вагончике, расположенном на территории свалки недалеко от села Батурино. В ходе тушения и разбора завалов были обнаружены тела двух мужчин.

Как уточняет РИА «Томск», личности погибших уже установлены. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Максимальная наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

Утром 5 июня в деревне Чаплык под Тюменью в результате пожара в частном жилом доме погибли две женщины и мужчина. Предварительной причиной возгорания специалисты называют плохо потушенную сигарету.