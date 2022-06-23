Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал безопасные для российских туристов страны на Балканах
Мир
Молдавия назвала слабую экономику причиной отказа от санкций против РФ
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения жары на юг России
Спорт
В Дагестане толпа избила бойца MMA Залимхана Юсупова
Мир
Российский посол в Таджикистане рассказал о террористической угрозе
Экономика
Филиппины захотели подключиться к российской системе передачи финсообщений
Общество
Кардиолог раскрыл опасные для жизни осложнения тахикардии
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 июня
Общество
Материнский капитал хотят разрешить тратить на покупку земли
Происшествия
В Дагестане 55 человек отравились неизвестным веществом
Общество
Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров по параллельному импорту

Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получит гуманитарный «Оскар»

0
Фото: Global Look Press/Imagespace
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голливудский актер Майкл Джей Фокс, сыгравший роль Марти Макфлая в кинотрилогии «Назад в будущее», получит почетную премию «Оскар» за гуманитарную работу по борьбе с болезнью Паркинсона. Лауреатов награды объявила Американская киноакадемия.

Взяли с личным: чем запомнится «Оскар»-2022
Количественная победа «Дюны», слезы победителей и меткий удар Уилла Смита

Так, почетные «Оскары» получат режиссеры Питер Уир и Эзан Пальси, а также композитор Дайан Уоррен. В свою очередь, Майкл Дж. Фокс станет обладателем гуманитарной награды имени Джина Хершолта.

Почетный «Оскар» вручается не за определенный фильм, а за общий вклад в киноискусство и выдающиеся заслуги в течение всей карьеры.

Первые признаки Паркинсона актер обнаружил в 1990-м году в возрасте 29 лет. Через год ему поставили соответствующий диагноз, но он отрицал его, из-за чего у Фокса появились проблемы с алкоголем. Поддержка близких помогла ему побороть пристрастие к выпивке, в 1998 году он рассказал о болезни своим поклонникам.

Фокс также организовал благотворительный фонд, который помогает страдающим от болезни Паркинсона.

В прошлом году американский актер Сэмюэл Л. Джексон и норвежская актриса Лив Ульман получили почетную премию «Оскар» за вклад в кинематограф.

Премьера «Назад в будущее» состоялась в 1985 году. Картина получила множество восторженных отзывов от зрителей и критиков, а также несколько престижных кинопремий, в том числе «Оскар» за лучший звуковой монтаж и премию Японской академии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022