Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получит гуманитарный «Оскар»

Голливудский актер Майкл Джей Фокс, сыгравший роль Марти Макфлая в кинотрилогии «Назад в будущее», получит почетную премию «Оскар» за гуманитарную работу по борьбе с болезнью Паркинсона. Лауреатов награды объявила Американская киноакадемия.

Так, почетные «Оскары» получат режиссеры Питер Уир и Эзан Пальси, а также композитор Дайан Уоррен. В свою очередь, Майкл Дж. Фокс станет обладателем гуманитарной награды имени Джина Хершолта.

Почетный «Оскар» вручается не за определенный фильм, а за общий вклад в киноискусство и выдающиеся заслуги в течение всей карьеры.

Первые признаки Паркинсона актер обнаружил в 1990-м году в возрасте 29 лет. Через год ему поставили соответствующий диагноз, но он отрицал его, из-за чего у Фокса появились проблемы с алкоголем. Поддержка близких помогла ему побороть пристрастие к выпивке, в 1998 году он рассказал о болезни своим поклонникам.

Фокс также организовал благотворительный фонд, который помогает страдающим от болезни Паркинсона.

В прошлом году американский актер Сэмюэл Л. Джексон и норвежская актриса Лив Ульман получили почетную премию «Оскар» за вклад в кинематограф.

Премьера «Назад в будущее» состоялась в 1985 году. Картина получила множество восторженных отзывов от зрителей и критиков, а также несколько престижных кинопремий, в том числе «Оскар» за лучший звуковой монтаж и премию Японской академии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».