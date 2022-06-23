Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО на саммите в Мадриде объявит о новой расстановке сил в Европе
Мир
В США увеличат военные расходы в 2023 году на $37 млрд
Мир
В Госдепе сообщили о переговорах по вопросу вывоза дипломатов РФ
Мир
Байден попросил конгресс временно отменить топливный налог
Мир
В ООН выступили против любых ударов по гражданской инфраструктуре
Экономика
Банкир дал советы по операциям с долларами
Мир
Столтенберг назвал победу РФ на Украине слишком высокой ценой для НАТО
Мир
В Польше заверили в способности страны выжить без российского газа
Происшествия
Смерч вышел на берег и разнес кафе в Сочи
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании отечественного магазина приложений
Экономика
Финская компания Tikkurila решила уйти с российского рынка

Эксперт предсказал военную катастрофу для ВСУ из-за окружения Лисичанска

0
Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Окружение Лисичанской группировки может закончиться военной катастрофой для Украины, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя новость об оперативном окружении вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донбассе.

Окружить пути: почему ВС России не штурмуют Северодонецк и Лисичанск
Без их взятия освободить территорию народных республик невозможно, уверены военные эксперты

Вооруженные формирования Украины в Лисичанске взяты в оперативное окружение, заявил 22 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Сейчас в украинскую оборону на участке Золотое – Горское – Лисичанск вбито несколько клиньев. Это позволило полностью прервать снабжение подразделений ВФУ в этих населенных пунктах. У ВФУ уже нет единого фронта в Донбассе, а есть несколько очагов, которые скоро могут оказаться в полном окружении российских войск.

«Стенки настоящего котла пока формируются и сжимаются, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но окружение Лисичанской группировки, безусловно, тяжелейший удар по всему донецкому фронту противника. Последний рубеж, где он сможет удержаться, — это Славянск и Краматорск. Дальше заканчиваются урбанизированные и лесные районы и начинается степь. Там украинским формированиям нечего противопоставить союзным силам».

По словам эксперта, в районе Лисичанска и Золотого в котле окажутся от 8 до 9 тыс. человек.

«Это будет серьезное поражение, вслед за которым обвалится фронт, — уверен он. — Украине надо будет принять сверхусилия, чтобы заткнуть эту дыру. Но признаков того, что Киев накопил резервы, нет».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Котел накрыт: украинские формирования в Лисичанске попали в окружение

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022