Эксперт предсказал военную катастрофу для ВСУ из-за окружения Лисичанска

Окружение Лисичанской группировки может закончиться военной катастрофой для Украины, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя новость об оперативном окружении вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донбассе.

Вооруженные формирования Украины в Лисичанске взяты в оперативное окружение, заявил 22 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Сейчас в украинскую оборону на участке Золотое – Горское – Лисичанск вбито несколько клиньев. Это позволило полностью прервать снабжение подразделений ВФУ в этих населенных пунктах. У ВФУ уже нет единого фронта в Донбассе, а есть несколько очагов, которые скоро могут оказаться в полном окружении российских войск.

«Стенки настоящего котла пока формируются и сжимаются, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но окружение Лисичанской группировки, безусловно, тяжелейший удар по всему донецкому фронту противника. Последний рубеж, где он сможет удержаться, — это Славянск и Краматорск. Дальше заканчиваются урбанизированные и лесные районы и начинается степь. Там украинским формированиям нечего противопоставить союзным силам».

По словам эксперта, в районе Лисичанска и Золотого в котле окажутся от 8 до 9 тыс. человек.

«Это будет серьезное поражение, вслед за которым обвалится фронт, — уверен он. — Украине надо будет принять сверхусилия, чтобы заткнуть эту дыру. Но признаков того, что Киев накопил резервы, нет».

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Котел накрыт: украинские формирования в Лисичанске попали в окружение