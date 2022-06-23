Орудия туда

Украинские формирования больше месяца массово получают крупнокалиберную артиллерию НАТО из США, Франции, Норвегии, Канады и других стран. Она уже брошена на фронт и задействована в сражениях. И теперь понятно, что надежды Киева на то, что с получением иностранных артсистем удастся переломить ситуацию и перейти в масштабное контрнаступление, выглядят несбыточными.

Даже несмотря на развертывание и задействование к концу июня не менее 200 крупнокалиберных артсистем натовского калибра 155 мм, ситуация на фронте складывается не в пользу Украины даже на самом главном сейчас направлении — «Донбасской дуге». Единственные «успехи» отмечены пока лишь в терроризировании обстрелами дальнобойных зарубежных гаубиц мирного населения Донецка.

В районе городов Лисичанска и Бахмута даже усиленные иностранной техникой украинские части проигрывают артиллерийские дуэли войскам России и народных республик. Прямо сейчас это наглядно слышно в Северодонецке и Рубежном. Там угрозу представляют больше минометный огонь пехоты и внезапные залпы «Градов», чем дальнобойные орудия. Отмечают это и иностранные журналисты, действующие по другую сторону фронта. Они заявляют, что на один снаряд с украинской стороны приходится десяток ответных.

Под Лисичанском и Северодонецком для иностранной артиллерии сложилась особенно неприятная обстановка. Узкая 25-километровая горловина потенциального «котла» постоянно находится под наблюдением беспилотников и хорошо простреливается. Там идет охота на артиллерию ВФУ.

Минобороны РФ регулярно выкладывает ролики, где за орудиями и установками залпового огня противника наблюдает с большого расстояния дрон самолетного типа с очень мощной оптикой, а затем по его целеуказанию туда прилетают ответные «подарки» от российской артиллерии и дронов-камикадзе. По особенностям ландшафта понятно, что некоторые из таких видеозаписей сделаны именно под Лисичанском, включая опубликованные 21 июня, на которых запечатлены горящие американские гаубицы М777 и боезапас для них.

Украинское командование признало потерю уже 700 артиллерийских систем с начала спецоперации. Об этом несколько дней назад заявил в интервью журналу National Defence командующий логистикой украинских сухопутных войск Владимир Карпенко. Официальные заявки уничтоженной техники по версии российского военного ведомства гораздо выше. В любом случае понятно, что 200–300 артсистем, пусть и обладающих высокими характеристиками, полностью восполнить эти утраты не в состоянии.

Далеко не всё переданное оружие качественно превосходит по характеристикам утраченное советское имущество. Так, самая многочисленная из импортных артсистем — американская буксируемая гаубица — особенно уязвима для высокотехнологичного противника. Ей требуется много времени на смену позиции для ухода от ответного огня. Не случайно именно эти орудия стали наиболее часто упоминающимся в сводках российского Минобороны зарубежным оружием.

Не принципиально превосходят возможности какой-нибудь из утраченных Украиной САУ «Мста-С» или «Гиацинт-С» и старые модификации американских самоходных артустановок М109. Они имеют невысокий темп стрельбы и не слишком совершенные приборы управления огнем.

Им тоже не удается спокойно заниматься своим делом. Есть не только съемки с беспилотников накрытия их контрбатарейным огнем дальнобойных реактивных установок залпового огня, но и фотографии осколочных повреждений на одной из переданных Норвегией САУ М109.

Более серьезной угрозой и сложной целью для контрбатарейной борьбы становятся самоходные высокотехнологичные гаубицы, такие как французские Caesar или немецкие Panzerhaubitze 2000. Они могут гораздо быстрее перемещаться с позиции на позицию после того, как отстреляются, выпускать в три–четыре раза больше снарядов в минуту, чем та же М777, и имеют всё необходимое оборудование для точной стрельбы. Но такие орудия переданы в столь ничтожных количествах, что изменить что-то на фронте просто не способны.

Полностью раскрыть возможности натовских орудий могли бы современные боеприпасы, но пока применения наводящихся по спутнику «Эскалибуров» или срабатывающих над землей и засыпающих всё осколками снарядов с радиовзрывателями не зафиксировано. Высокотехнологичную (и дорогостоящую) амуницию блок предпочитает пока придерживать для собственных арсеналов.

Уже завершенные западные поставки артиллерии оказались «размазаны» по фронту от Харькова до Одессы. Понятно, что какие-то потери они наносят и нанесут. Но оказать серьезное влияние на ход боевых действий в таких количествах не могут. Единственным местом, где импортная артиллерия в руках ВФУ во всей красе «проявила» себя, стал Донецк. Там украинские силы, используя увеличенную дальность иностранных орудий, пытаются дотянуться до тех заранее разведанных объектов, до которых раньше не могли. Иногда успешно, но по большей части снаряды падают на жилые районы. В них уже обнаружены боеприпасы от высокотехнологичных французских «Цезарей» и американских гаубиц.

На артиллерию в ходе спецоперации приходится наибольшее количество огневых задач с обеих сторон. Для Украины, почти лишившейся авиации, это теперь главный инструмент в сдерживании российского наступления. Не случайно именно артсистемы экстренно собирали для Украины США и союзники по всему миру. И именно от умения вести эффективную контрбатарейную борьбу не только с советским, но и современным западным оружием будут зависеть сроки окончания СВО.

Есть все предпосылки к тому, что России удастся еще лучше отладить систему борьбы с иностранными артсистемами. Тогда не станет проблемой и последний аргумент, который готовятся бросить на поле боя США и члены НАТО — дальнобойные системы залпового огня MRLS и HIMARS.

Автор — военный обозреватель «Известий»

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