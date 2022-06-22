Один человек погиб в массовом ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Грузовик с неисправными тормозами врезался в ряд стоящих автомобилей на федеральной трассе в Красноярском крае. Один человек погиб.

Авария произошла 22 июня на дороге Р-255 «Сибирь» на территории Рыбинского района. По данным ГИБДД, автомобиль «КамАЗ» остановился на запрещающий сигнал светофора, за ним находились легковые автомобили Toyota, Jaguar, Nissan и еще один «КамАЗ». У грузового автомобиля Isuzu отказали тормоза, и он врезался в колонну стоящих машин, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате массового столкновения погиб водитель машины Jaguar. На участке введено реверсивное движение.

В Бурятии при столкновении двух автомобилей пострадали девять человек, в том числе четверо детей. Один взрослый и один ребенок госпитализированы.