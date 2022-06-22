Девять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Бурятии
В Бурятии столкнулись две легковые машины, в результате пострадали девять человек, в том числе четверо детей. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале.
Один взрослый и один ребенок были госпитализированы.
«Семь других пострадавших осмотрены врачами <…> и направлены на амбулаторное лечение», — добавили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Накануне в Чувашии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате пять человек пострадали. По предварительным данным, девушка-водитель Lada не уступила дорогу микроавтобусу, когда выезжала со второстепенной дороги. В результате пострадали водитель и два 14-летних подростка, которые находились в Lada. Они были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Кроме того, помощь потребовалась двум пассажирам маршрутного автобуса.