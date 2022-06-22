В России создали программу для определения причины плача младенца

В России создали приложение для мобильных устройств, которое с помощью нейросети поможет распознать причины плача младенца и даст рекомендации, как успокоить ребенка. Об этом 22 июня рассказали «Известиям» в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработали программу специалисты команды Weep Advisor». Уже готовое приложение распространяется на бесплатной основе на платформе IOS, а в дополнение к нему готовится к релизу кроссплатформенный Telegram-бот. В программу необходимо загрузить десятисекундную запись плача — нейросеть проанализирует структурные изменения голоса младенца и определит причину такой реакции.

Как пояснил лидер проекта Михаил Александров, в зависимости от группы раздражителей плач претерпевает структурные изменения, что и отлавливает нейросеть.

«Так мы умеем определять голод, усталость, отрыжку, боль и физический дискомфорт (жарко-холодно-сбилась пеленка). Кроме того, до 6 месяцев все дети в мире структурно плачут одинаково, что является как большим преимуществом для нашей мультинациональной страны, так и позволяет легко масштабировать продукт на еще открытые направления на внешнем рынке. В мире есть несколько похожих стартапов, которые, однако, покрывают сильно меньше 1% целевой аудитории», — уточнил он.

Также эксперт отметил, что в настоящее время ведется подготовка к пилотным испытаниям приложения в социальных учреждениях по опеке детей-сирот, в домах малютки, перинатальных клиниках. Ведутся переговоры с департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.



«Благодаря нашей системе начинающие родители смогут быстрее узнать, почему ребенок плачет, успокоить его, следуя наглядным рекомендациям, и сохранить душевный покой даже в первые месяцы жизни малыша. Кроме того, цифровая система позволит снизить требования при наборе персонала на позиции няни и медсестры, снизить текучку и численность или занятость работников в социальных учреждениях», — заключил Александров.

Проект представят в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2022».

23 мая эксперты компании Platforma сообщили о создании при помощи нейросети музыкальных композиций, отражающих звучание Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска и Казани. Треки о крупных российских городах были разработаны нейросетью на основе линии горизонта населенного пункта, его фото и других геоданных, например, плотности застройки и посещаемости регионов.