Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии заявили об укреплении обороны на случай боевых действий
Пресс-релизы
Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум
Мир
Госдеп заявил о понимании озабоченностей России в сфере безопасности
Мир
Группа иностранных наемников ликвидирована в районе Золотого
Мир
В США назвали урегулирование ситуации вокруг Украины долгосрочным вопросом
Экономика
Владельцы ТЦ в РФ заключили соглашение с брокером торговой недвижимости из Индии
Интернет
РКН составил на Google протокол за неудаление запрещенных материалов
Мир
В ДНР девушка и ребенок погибли при обстреле села со стороны ВСУ
Общество
Криминального авторитета Циркача осудили в Подмосковье на восемь лет
Мир
Группировку украинских войск окружили в поселках Горское и Золотое в ЛНР
Мир
ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по школе в поселке Торез в ДНР

ФАС пригрозила регулированием маркетплейсам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Федеральной антимонопольнйо службе (ФАС) России поступают обращения с жалобами на маркетплейсы как от граждан, так и от предпринимателей. В связи с этим служба будет следить за их работой и при необходимости подключаться к решению сложных ситуаций и определять условия конкуренции и равного доступа для компаний. Об этом рассказали «Известиям» в антимонопольной службе в среду, 22 июня.

СтопХлам: россиян защитят от мошенничества при дистанционной торговле
Как граждан избавят от необходимости платить за посылки с мусором вместо заказанных товаров

В основном вопросы касаются непрозрачности работы, принудительного участия в акциях, односторонних изменений условий договоров, комиссий, проблем с приемкой, хранением, доставкой и возвратом товаров.

«ФАС будет следить за тем, чтобы положения оферт и условия работы маркетплейсов соответствовали принципам и стандартам, а также были размещены в открытом доступе для всех существующих и потенциальных контрагентов. При необходимости служба будет подключаться к решению сложных ситуаций, возникающих на рынке в связи с соблюдением или несоблюдением компаниями принципов, и определять условия конкуренции и равного доступа для компаний», — говорится в сообщении.

Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Так, протоколом заседания экспертного совета при ФАС были утверждены принципы взаимодействия участников цифровых рынков. В феврале служба и интернет-компании подписали меморандум о базовых принципах добросовестного поведения на цифровых рынках. 7 июня крупнейшие маркетплейсы и продавцы товаров при поддержке Минпромторга подписали стандарты взаимодействия, конкретизирующие общие принципы применительно к маркетплейсам.

Антимонопольщики отмечают, что отсутствие регулирования маркетплейсов не распространится на процедуры контроля подлинности, качества и безопасности продукции, установленные для любого вида товаров, включая подтверждение оригинальности товара в рамках таможенного контроля.

При эффективности механизмов саморегулирования маркетплейсов их не нужно регулировать, иначе службе придется задуматься о государственном вмешательстве.

Как сообщалось 7 июня, маркетплейсы будут скрывать контрафактные товары после получения обоснованной жалобы от правообладателя продукции. Об этом говорится в стандартах по взаимодействию маркетплейсов с продавцами и товарами, с которыми ознакомились «Известия». После получения такой жалобы товар попадет в теневой режим. Для вывода его оттуда маркетплейсы будут запрашивать фактуру от продавца контрафакта. Если он предоставит документы о наличие у него прав на продажу товара, то бан будет снят.

Также поставщики и маркетплейсы будут совместно бороться с реализацией контрафактной и несертифицированной продукции.

В церемонии подписания соглашения участвовали топ-менеджеры Wildberries, Ozon, представители «Опоры России», «Яндекс Маркета», АКИТ, Руспродсоюза и другие.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022