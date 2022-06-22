ФАС пригрозила регулированием маркетплейсам

В Федеральной антимонопольнйо службе (ФАС) России поступают обращения с жалобами на маркетплейсы как от граждан, так и от предпринимателей. В связи с этим служба будет следить за их работой и при необходимости подключаться к решению сложных ситуаций и определять условия конкуренции и равного доступа для компаний. Об этом рассказали «Известиям» в антимонопольной службе в среду, 22 июня.

В основном вопросы касаются непрозрачности работы, принудительного участия в акциях, односторонних изменений условий договоров, комиссий, проблем с приемкой, хранением, доставкой и возвратом товаров.

«ФАС будет следить за тем, чтобы положения оферт и условия работы маркетплейсов соответствовали принципам и стандартам, а также были размещены в открытом доступе для всех существующих и потенциальных контрагентов. При необходимости служба будет подключаться к решению сложных ситуаций, возникающих на рынке в связи с соблюдением или несоблюдением компаниями принципов, и определять условия конкуренции и равного доступа для компаний», — говорится в сообщении.

Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Так, протоколом заседания экспертного совета при ФАС были утверждены принципы взаимодействия участников цифровых рынков. В феврале служба и интернет-компании подписали меморандум о базовых принципах добросовестного поведения на цифровых рынках. 7 июня крупнейшие маркетплейсы и продавцы товаров при поддержке Минпромторга подписали стандарты взаимодействия, конкретизирующие общие принципы применительно к маркетплейсам.

Антимонопольщики отмечают, что отсутствие регулирования маркетплейсов не распространится на процедуры контроля подлинности, качества и безопасности продукции, установленные для любого вида товаров, включая подтверждение оригинальности товара в рамках таможенного контроля.

При эффективности механизмов саморегулирования маркетплейсов их не нужно регулировать, иначе службе придется задуматься о государственном вмешательстве.

Как сообщалось 7 июня, маркетплейсы будут скрывать контрафактные товары после получения обоснованной жалобы от правообладателя продукции. Об этом говорится в стандартах по взаимодействию маркетплейсов с продавцами и товарами, с которыми ознакомились «Известия». После получения такой жалобы товар попадет в теневой режим. Для вывода его оттуда маркетплейсы будут запрашивать фактуру от продавца контрафакта. Если он предоставит документы о наличие у него прав на продажу товара, то бан будет снят.

Также поставщики и маркетплейсы будут совместно бороться с реализацией контрафактной и несертифицированной продукции.

В церемонии подписания соглашения участвовали топ-менеджеры Wildberries, Ozon, представители «Опоры России», «Яндекс Маркета», АКИТ, Руспродсоюза и другие.