Финансист назвал необходимую для счастья одного человека сумму денег

Для счастья человеку нужно $2 млн: $1 млн — это покупка достойной квартиры, остальные средства можно вложить в дивидендные акции или первоклассные облигации, а на доходы от них жить. Об этом заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев на круглом столе в пресс-центре МИЦ «Известия» на тему «Стратегии инвестирования: эффективные способы заработать» в среду, 22 июня.

«Есть такой может быть философский вопрос, сколько денег нужно для счатстья — человеку, на одного. Есть точный ответ — это $2 млн», — сказал он.

По словам Разуваева, сейчас довольно высокие доходности по акциями, но если рассматривать 5–7% годовых, то $1 млн принесет доход в $50–70 тыс.

«Это средства, на которые можно нормально жить целый год. Но, может быть, не столько шиковать, но достаточно достойно [жить]», — добавил аналитик.

Говоря о банковских вкладах, он отметил, что доллар и евро стали токсичными валютам и кроме рублевых вкладов альтернатив нет, а ставка Банка России будет снижаться.

В то же время он указал, что не стоит волноваться за депозиты в суверенных банках, например, в Сбербанке, деньги на них не пропадут.

В октябре 2021 года россияне назвали комфортную сумму для жизни и накоплений. Так, 47% респондентов было бы достаточно 40–70 тыс. рублей в месяц на собственные финансовые потребности и даже для формирования накоплений, свидетельствуют результаты исследования качества жизни граждан, проведенного компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», поступившие в редакцию «Известий».

Так, 21,4% опрошенных хватило бы до 40 тыс. рублей в месяц, 19,6% — хотели бы иметь 70–100 тыс. рублей в месяц, 6,9% — 100–150 тыс. рублей и 5,2% — от 150 тыс. рублей в месяц.

Финансовые запросы у женщин были скромнее, чем у мужчин. Диапазон в 40–70 тыс. рублей указали в качестве желаемого минимального ежемесячного дохода 48,9% респонденток, а доля мужчин с аналогичным мнением составила 44,6%.

Мужчины чаще женщин указывали в качестве желаемого минимального ежемесячного дохода диапазон в 70–100 тыс. рублей — 21,2% мужчин и 18,2% женщин, 100–150 тыс. рублей — 8,5 и 5,5% соответственно и от 150 тыс. рублей — 6,4 и 4,1%.