В ЗВО подтвердили гибель четырех человек при подрыве снаряда под Владимиром

В Западном военном округе (ЗВО) 22 июня подтвердили информацию о гибели четырех человек в результате подрыва боеприпаса в воинской части во Владимирской области.

Отмечается, что инцидент произошел при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов. Погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист.

Пожар, возникший после детонации снаряда, потушили. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет.

О подрыве боеприпаса стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что в результате ЧП также пострадали четыре человека: один был доставлен в больницу, троим оказана помощь на месте.