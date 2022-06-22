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В ЗВО подтвердили гибель четырех человек при подрыве снаряда под Владимиром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Западном военном округе (ЗВО) 22 июня подтвердили информацию о гибели четырех человек в результате подрыва боеприпаса в воинской части во Владимирской области.

Отмечается, что инцидент произошел при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов. Погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист.

Пожар, возникший после детонации снаряда, потушили. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет.

О подрыве боеприпаса стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что в результате ЧП также пострадали четыре человека: один был доставлен в больницу, троим оказана помощь на месте.

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