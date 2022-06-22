В финал конкурса Рахманинова прошли композиторы старшего поколения

Среди финалистов Международного конкурса им. С.В.Рахманинова — не только молодежь, но и композиторы старшего поколения, в том числе Владимир Кобекин. Об этом «Известиям» рассказал председатель жюри в номинации «Композиция» Александр Чайковский.

«Надо иметь, с одной стороны, очень большие знания и талант, а с другой — большую смелость, чтобы чем-то увлечь пианиста, потому что, конечно, существует совершенно гигантский репертуар для фортепиано и пианисты могут замечательно на нем жить, вообще не касаясь музыки XXI века. Поэтому я считаю, что это задание Конкурса Рахманинова (представить сочинения в любимых жанрах Рахманинова. — «Известия») чрезвычайно трудное. Думаю, правильно, что у нас нет возрастного ценза. Благодаря этому, как выяснилось, в финалисты прошли в том числе и авторы уже очень опытные» — отметил народный артист.

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