Самолет футболиста Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии

В аэропорту города Боа-Виста в Бразилии совершил аварийную посадку частный самолет нападающего парижского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара. Об этом сообщает 21 июня ESPN.

Инцидент произошел во вторник утром. Отмечается, что воздушное судно Cessna 680 Citation, на борту которого находился футболист, направлялся в бразильскую столицу Сан-Паулу из Лас-Вегаса.

Экстренная посадка была совершена из-за технических проблем со стеклоочистителем. Уточняется, что все, кто находился в самолете, в том числе сам Неймар, не пострадали.

19 июня сообщалось, что в Индии самолет местной авиакомпании совершил аварийную посадку, у борта загорелся двигатель в первые минуты после взлета. Предварительно, возгорание произошло из-за попавшей в двигатель птицы либо технической неисправности.

Ранее, 28 мая, стало известно, что пассажирский самолет турецких авиалиний Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку из-за технических неисправностей. Воздушное судно приземлилось в вильнюсском международном аэропорту.