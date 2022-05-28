Авиарейс Стамбул–Москва совершил вынужденную посадку в Вильнюсе

Пассажирский самолет турецких авиалиний Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку в вильнюсском международном аэропорту. Об этом 28 мая в эфире радио LRT сообщил заведующий отделом аэропорта по общественной коммуникации Марюс Зелянюс.

«Из-за технических неисправностей борт вынужден был прервать полет и приземлился в Вильнюсе», — сказал он.

В настоящее время специалисты осматривают самолет. Пассажиры находятся в терминале в ожидании продолжения полета. В настоящее время неизвестно, когда самолет вылетит в Москву.

25 мая пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6-388 по маршруту Омск–Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

12 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, выполнявший рейс Москва–Волгоград. У лайнера возникли проблемы с работой тормозной системы.