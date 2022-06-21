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На Украине безработных начнут привлекать к общественным работам

На Украине безработных заставят разбирать завалы за минимальную оплату
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Фото: REUTERS/Edgar Su
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На Украине безработных будут привлекать к общественным работам. Об этом во вторник, 21 июня, заявил украинский премьер министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, такие меры вводятся для того, чтобы «мобилизовать все возможные ресурсы». Так, безработные украинцы будут разбирать завалы, строить защитные вооружения, принимать участие в ремонтных и сельскохозяйственных работах.

«Правительство сегодня утвердит документ, который предусматривает, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам», — заявил Шмыгаль на заседании кабмина.

При этом труд будет оплачиваться, правда минимально.

«Эта работа будет оплачиваться, государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предлагаемой работы. Все должны либо воевать и защищать родину, либо работать на победу и для фронта», — подчеркнул он.

По словам Шульгина, статус и выплаты по безработице на Украине теперь утрачиваются, если гражданин пребывает за пределами страны более 30 дней во время военного положения.

22 мая Верховная рада Украины продлила срок военного положения в стране еще на 90 суток — до 23 августа 2022 года. Военное положение в стране действует с 24 февраля — начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. С тех пор оно продлевалось.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбасса. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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