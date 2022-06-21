На Украине безработных начнут привлекать к общественным работам

На Украине безработных будут привлекать к общественным работам. Об этом во вторник, 21 июня, заявил украинский премьер министр Денис Шмыгаль.

По его словам, такие меры вводятся для того, чтобы «мобилизовать все возможные ресурсы». Так, безработные украинцы будут разбирать завалы, строить защитные вооружения, принимать участие в ремонтных и сельскохозяйственных работах.

«Правительство сегодня утвердит документ, который предусматривает, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам», — заявил Шмыгаль на заседании кабмина.

При этом труд будет оплачиваться, правда минимально.

«Эта работа будет оплачиваться, государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предлагаемой работы. Все должны либо воевать и защищать родину, либо работать на победу и для фронта», — подчеркнул он.

По словам Шульгина, статус и выплаты по безработице на Украине теперь утрачиваются, если гражданин пребывает за пределами страны более 30 дней во время военного положения.

22 мая Верховная рада Украины продлила срок военного положения в стране еще на 90 суток — до 23 августа 2022 года. Военное положение в стране действует с 24 февраля — начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. С тех пор оно продлевалось.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбасса. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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