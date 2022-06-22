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Рост тарифов на сотовую связь в РФ не превысит инфляцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Тарифы на сотовую связь в РФ в 2022 году не вырастут выше уровня инфляции, рассказал «Известиям» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

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«Надо понимать, что Россия остается страной с самыми низкими тарифами. Это во многом связано с высоким уровнем конкуренции, потому у нас четыре оператора. Тарифы не будут расти выше, чем индекс потребительских цен, чем инфляция. Это зафиксировано в нашем совместном решении с ФАС», — отметил он.

При этом надо понимать, что у операторов есть издержки и они увеличиваются, они также сильно закредитованы, отметил Максут Шадаев. — Все за дешевую связь, но, когда ты не можешь индексировать тарифы, ты не можешь вкладывать в развитие сетей, объясняет министр.

Сейчас надо прежде всего закрыть вопрос с LTE, ответил Макcут Шадаев на вопрос о сроках появления в РФ 5G. Стратегия министерства заключается в том, что LTE должно быть для всех, заявил он.

«Может быть, даже в этом смысле где-то выиграем, инфраструктура будет развиваться более равномерно, чем сейчас 5G. До конца 2024 года мы разберемся с этим и опять начнем заниматься 5G», — подытожил глава ведомства.

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