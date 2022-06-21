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Военкор «Известий» показал работу «Градов» по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 21 июня показал работу «Градов» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Операторы «Градов» заходят внутрь, наводят оружие прямо здесь, при нас», — рассказал журналист.

«Артиллерия всегда гоняется за дальностью»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях гаубичной батареи у Светлодарска, где идут бои за крупнейшую ТЭС

По его словам, одновременно сослуживцы наводчиков наблюдают за небом, так как в последнее время участились полеты коптеров, следящих за территорией.

«По цели, залпом!» — раздается команда, после чего из «Градов» вылетают ракеты.

При этом на одной из установок виден российский триколор.

Сразу после залпа ракет комплексы меняют дислокацию, подчеркнул корреспондент.

20 июня Сафиулин показал работу российской авиации по украинским позициям. По словам журналиста, за каждый прилет украинские боевики получат по снаряду. Если ранее российские военные ждали темного времени суток для нанесения ответного удара, то теперь вылет авиации проходит и днем, подчеркнул он.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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