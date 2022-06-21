Россиян не устраивают современные новостройки

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Аналитики: россияне хотели бы жить в квартирах на 20 кв. м больше предложенных на рынке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россияне хотели бы жить в квартирах на 20 кв. м больше предложенных на рынке. Об этом заявили «Известиям» аналитики девелоперского холдинга «Партнер» во вторник, 21 июня.

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Так, 85% опрошенных считают оптимальной площадью для двухкомнатной квартиры лоты от 60 до 79 кв. м, что на 20 м больше стандартных двухкомнатных квартир, предложенных на российском рынке.

Летом этого года холдинг «Партнер», представленный в Тюменской, Курганской, Свердловской и Омской областях, провел опрос аудитории — не менее 2 тыс. человек. Согласно его результатам, 58% аудитории компании считают наиболее оптимальным метражом для двухкомнатной квартиры 60–69 кв. м, 70—79 кв. м выбрали для себя 27% отпрошенных, за жилые пространства в 50–59 кв. м проголосовало всего 15% респондентов. Стандартный сегодня метраж двухкомнатного лота — около 50 кв. м — не выбрал ни один из опрашиваемых.

Директор по девелопменту «Партнера» Денис Бадиков рассказал, что сегодня девелоперы стремятся к оптимизации лотов, но запросы региональной аудитории не всегда соответствуют трендам рынка.

«Так, двухкомнатная квартира от 65 кв. м скорее свойственна для жилья бизнес-класса, а клиенты хотят видеть подобный метраж в лотах комфорт-класса. Таким образом, мы наблюдаем тренд, причем не только в метражах квартир: признаки бизнес- и премиального жилья становятся характерными для жилья классов ниже», — отметил он.

В рамках исследования аудитории были заданы вопросы относительно ипотечных кредитов и приемлемых ежемесячных платежей. На покупку квартир повышенной и более комфортной площади 33% опрошенных готовы брать ипотечные кредиты в размере 2–3 млн рублей, 23% согласны на 3–5 млн рублей, а 15% готовы взять заем на сумму от 1–2 млн рублей. Ипотеку до 1 млн рублей рассматривает 17% опрошенных.

Наряду с этим наиболее комфортный ежемесячный платеж для 82% аудитории составляет 20–30 тыс. рублей в месяц. 16% участников опроса назвали сумму от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, всего 2% готовы платить более 80 тыс. рублей ежемесячно.

В апреле аналитики девелоперской компании Sminex сообщили «Известиям», что около 60% потенциальных покупателей квартир бизнес-класса назвали наличие балкона приоритетным условием при заключении сделки. В премиальном и элитном сегментах такого мнения придерживаются по 68% опрошенных. На рынке наценка на летние помещения в проектах бизнес-класса доходит до 5%, в элитном сегменте — до 11%, в премиальном — до 22%.

Тренд на покупку квартир с балконами связали с распространением удаленной работы и в целом со смещением потребительских предпочтений в сторону повышения комфорта, функциональности квартир.

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