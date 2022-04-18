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Около 60% покупателей назвали балконы приоритетом для покупки жилья

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Около 60% потенциальных покупателей квартир в сегменте бизнес-класса назвали наличие балкона приоритетным условием для заключения сделки. Об этом «Известиям» сообщили аналитики девелоперской компании Sminex в понедельник, 18 апреля.

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В премиальном и элитном сегментах такого мнения придерживаются по 68% опрошенных.

«Тренд на покупку квартир с балконами может быть связан как с распространением удаленной работы, так и в целом со смещением потребительских предпочтений в сторону повышения комфорта, функциональности и престижа квартир», — сказал руководитель отдела оценки Sminex Святослав Куланин.

По его словам, на рынке наценка на летние помещения в проектах бизнес-класса доходит до 5%, в элитном сегменте — до 11%, премиальном — до 22%.

В то же время в Москве в среднем по классам жилья количество лотов без летних помещений превышает предложения с балконами. В проектах бизнес-класса 58% от общего объема предложения запроектировано без балконов и лоджий, в премиальном и элитном сегментах — 47 и 65% соответственно, добавил эксперт.

В феврале 39,1% россиян рассказали, что, по их мнению, идеальная площадь квартиры составляет от 70 до 90 кв. м. Эта информация следовала из результатов опроса, подготовленного дочерней компанией «Сбера» «СберСтрахование». Жилье площадью 50–60 кв. м хотели бы иметь 27,2% опрошенных, а 25,6% респондентов считают комфортным проживание в квартире больше 90 кв. м.

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