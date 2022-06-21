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Продавец нелегальных крабов пытался подкупить полицию золотом на Камчатке

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Житель Петропавловска-Камчатского пытался подкупить полицейских, чтобы они отдали ему изъятых крабов. За возвращение деликатеса продавец предлагал стражам порядка крестик, браслет и золотую цепочку. Взяткодателя задержали с поличным.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в июне полицейские в рамках оперативного эксперимента выявили факт продажи немаркированного вареного мяса краба-стригуна. Торговал им 36-летний безработный.

Во время осмотра автомобиля подозреваемого оперативники обнаружили порядка 60 кг мяса краба. Желая избежать убытков, продавец предложил взятку в виде трех ювелирных изделий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В региональном СУ СК агентству сообщили, что общая стоимость ювелирных изделий составила более 25 тыс. рублей. Мужчина дал признательные показания. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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