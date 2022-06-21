Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае девять вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

ЧП произошло ранее в этот день на перегоне Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская. С рельсов сошли девять вагонов, груженых углем. В результате инцидента никто не пострадал, также нет угрозы окружающей среде, пишет НСН.

По данным управления на транспорте МВД РФ по ЮФО, оказались повреждены три опоры контактной сети. На место происшествия прибыли бригады Тимашевска и Батайска для восстановительных работ, отмечает REGNUM.

В связи с происшествием были задержаны поезда сообщением Севастополь — Москва, Анапа — Саратов и Ростов-Главный — Староминская-Тимашевская.

В Южной транспортной прокуратуре сообщили, что по факту схода грузовых вагонов в Краснодарском крае организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

11 июня груженные лесом и концентратом свинца 24 вагона грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае, при этом часть из них опрокинулась. Отмечается, что при происшествии никто не пострадал. Его причину выясняют следователи. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).