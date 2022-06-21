Артиллеристы ЛНР рассказали боях под Светлодарском

С новыми дальнобойными артсистемами Украины борются комплексно, взаимодействием родов войск, рассказали корреспонденту «Известий» Антону Лаврову офицеры-артиллеристы ЛНР. Одной только артиллерий в таком противостоянии не победить, отмечают они, поэтому сюда подключают и авиацию, и дальнобойные ракетные комплексы.

Стоящая рядом Д-20, укрытая маскировочной сетью и заваленная свежесрезанными ветками деревьев, с трудом различима даже вблизи, метров с 15. Её выдают лишь большие колёса. Перед боевой работой маскировку споро разбирают и орудие быстро изготавливают к первому, пристрелочному выстрелу.

«Противник отошёл на плотину и удерживает Углегорскую ТЭС, — рассказал «Известиям» офицер-артиллерист ЛНР с позывным Аллигатор. — Стараемся ювелирно разделаться с ним, не повредив саму электростанцию. До недавнего времени у нас вооружение было одинаковое — наследие СССР. Теперь же Европа и США им активно помогают, подкидывают новое вооружение. Прежде всего изменилась дальность. А артиллерия всегда гоняется за дальностью. У кого она больше, тот и в плюсе».

Командует взводом орудий Д-20 артиллерист с позывным Пират. Его расчеты — в основном резервисты, бывшие шахтеры и даже продавец с рынка. Сам же Пират воюет с 2014 года.

«У гаубицы Д-20 дальность 17 км обычным снарядом и 24 — активно-реактивным, — объясняет командир взвода. — Работаем из неё по взводным опорным пунктам, технике, бронетехнике, окопам противника. Интенсивность работы разная, бывает пять снарядов на орудие в день, а бывает и пятьдесят».

Артиллеристы постоянно меняют позиции. Отработали — переместились на новые, чтобы не попасть под ответный огонь, а дальше — маскировка.

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«Артиллерия всегда гоняется за дальностью»