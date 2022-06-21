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В мае банки выдали на 48% больше автокредитов

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Объем автокредитования в мае 2022 года увеличился на 48% к апрелю и составил 36,7 млрд рублей. Но это на 55% ниже, чем в 2021-м, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс», с которыми ознакомились «Известия».

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По оценке гендиректора БКИ Олега Лагуткина, в ближайшее время спрос может составить примерно 50% от показателей 2021-го, то есть объем выдач не превысит 45–55 млрд рублей в месяц.

В банках подтвердили повышение объема выдач автокредитов. Основным драйвером в мае стало снижение ставок и смягчение ценовой политики дилеров и продавцов, сообщили в Сбербанке. Кроме того, участники рынка предлагали выгодные программы. В июне спрос продолжил расти — в первой половине месяца в Сбербанке выдали на 80% больше таких ссуд, чем за аналогичным период мая, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

При этом интерес значительно сместился в сторону подержанных авто, эта тенденция сохранится, пока не произойдет масштабное импортозамещение, считают в Абсолют Банке. Страховые компании также подтвердили переход потребителей не вторичный рынок машин. Доля полисов каско, купленных на авто с пробегом, продолжит расти, так как именно за счет них сейчас удовлетворяется спрос, отметили в «Росгосстрахе».

Объем первичного рынка значительно уменьшился из-за ухода части автомобильных компаний из России, сокращения поставок, повышения цен и снижения производства внутри страны, объяснила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подержанный спрос: в мае банки выдали на 48% больше автокредитов

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