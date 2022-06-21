Два человека стали жертвами крушения вертолета на севере Англии

На севере Англии два человека погибли в результате крушения вертолета. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила полиция графства Северный Йоркшир, где произошел инцидент.

В пресс-службе полиции отметили, что семьям погибших оказывают поддержку «получившие специальную подготовку сотрудники» ведомства. По предварительным данным, на борту вертолета больше никого не было.

Вертолет потерпел крушение около полудня рядом с поселком Инглтон у западной границы графства. Он рухнул на поле рядом с шоссе А65, движение по которому перекрыли, отмечает REGNUM.

Местных жителей призвали избегать район крушения вертолета. Ведется расследование случившегося, пишет НСН.

В апреле легкомоторный самолет упал на территории продуктовой фабрики в США в штате Джоржия. Крушение произошло на парковке транспорта предприятия. Никто из сотрудников не пострадал, сообщает телеканал «360».

Также в апреле одномоторный самолет упал в турецком городе Бурса. Как уточняет сайт kp.ru, воздушное судно рухнуло между домами, оно не задело жилые постройки. После падения на проезжую часть самолет загорелся, после чего сгорел за считанные минуты. Погибли два человека. Предположительно, причиной катастрофы стала техническая неисправность.