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За полярным кругом зацвела орловская сирень

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В самом северном ботаническом саду России — Полярно-альпийском саду-институте имени Авронина, который находится в Кировске в Мурманской области, зацвела орловская сирень. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Infoorel.ru.

Пока цветы цветут в закрытом грунте. Выращивание сирени сорта President Loubet в регионе является экспериментальным.

«Саженцы были получены сотрудниками лаборатории дендрологии из Всероссийского НИИ селекции плодовых культур (п. Жилина Орловской области) в 2021 году и в настоящий момент проходят акклиматизацию в условиях специальных теплиц, а лишь затем будут высажены в открытый грунт», — рассказали сотрудники ботанического сада.

По их словам, сорт привлек внимание дендрологов необычными цветами и приятным ароматом.

«Они (цветы) махровые — количество лепестков у них увеличенное. А кроме того, они яркие, пурпурно-лилового цвета, очень крупные (до 2,5 см), несимметричные и собраны в метельчатые соцветия до 25 см длиной», — заявили в ботсаду.

Кроме того, President Loube отличается морозостойкостью.

8 июня сообщалось, что в саду Тверского императорского дворца зацвела сирень. Коллекция сирени в императорском саду является самой крупной в регионе — свыше 12 сортов. Их происхождение охватывает 200 лет — от начала XIX века до наших дней.

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