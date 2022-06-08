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Сирень зацвела в Тверском императорском саду

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В сады Тверского императорского дворца зацвела сирень. Об этом в среду, 8 июня, сообщают «Тверские ведомости».

Коллекция сирени в императорском саду является самой крупной в регионе — свыше 12 сортов. Их происхождение охватывает 200 лет — от начала XIX века до наших дней. Композиция составлена по художественному принципу и отсылает к импрессионизму, натюрмортам, пейзажам и росписям по фарфору.

В 1900 году под окнами губернаторского кабинета, который расположен в западном крыле дворца, была огорожена небольшая полоса земли и разбит сквер. Там высадили цветники, декоративные кустарники и сирень. Сиреневый сад был воссоздан несколько лет назад.

1 июня сообщалось, что пейзажный парк Монрепо, расположенный на берегу бухты Защитной Выборгского залива в Ленинградской области, открылся для посетителей после просушки.

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