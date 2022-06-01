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Парк Монрепо открылся после просушки

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Пейзажный парк Монрепо, расположенный на берегу бухты Защитной Выборгского залива в Ленинградской области, открылся для посетителей после просушки. Об этом в среду, 1 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

Теперь парк будет работать в обычном летнем режиме — без выходных с 09:00 до 20:00. При этом с 20:00 до 22:00 он будет открыт только на выход.

Как напомнили в пресс-службе заповедника, вход с животными запрещается. Во время проведения экскурсий на открытом воздухе рекомендуется надевать маски.

В Монрепо также отметили, что сейчас парковую зону реставрируют, в связи с чем на территории возможны строительный шум и ограничения движения.

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