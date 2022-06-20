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Жительнице Приамурья вынесли приговор за попытку убить щенка

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В Амурской области мировой судья вынес приговор 40-летней жительнице поселка Прогресс, которая пыталась убить своего четырехмесячного щенка. Об этом сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Установлено, что в начале февраля 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила избавиться и лишить жизни своего четырехмесячного щенка. Реализуя задуманное, женщина причинила тяжкий вред здоровью собаки и покинула квартиру, полагая, что щенок погибнет», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Животное вовремя обнаружили и оказали ему ветеринарную помощь. Благодаря волонтерам Бонди выжил и сейчас находится в новой семье.

Суд признал амурчанку виновной в покушении на жестокое обращение с животным и приговорил ее к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

В конце мая в Благовещенске (Амурская область) возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными, после того как кто-то выбросил из окна многоквартирного дома пакет с щенком внутри. Животное погибло.

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