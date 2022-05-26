Дело возбудили против выбросившего из окна щенка в Благовещенске

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Благовещенске после того, как кто-то выбросил из окна многоквартирного дома пакет с щенком внутри. Животное погибло.

ИА PriamurMedia со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что инцидент произошел вечером 24 мая в Техническом переулке. Кто конкретно это сделал, не установлено.

Между тем, в соцсетях жители дома пишут, что, скорее всего, это сделал хозяин собаки. По их словам, мужчина, проживающий в этом доме, раньше прокалывал колеса припаркованным во дворе автомобиля, выбрасывал из окна разные предметы на головы прохожим.

За 2021 год на территории Амурской области было возбуждено 11 уголовных дел по статье «Жестокое обращение с животными». С начала этого года таких дел уже семь.