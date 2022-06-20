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Не геройский герой

Историк кино Александр Шпагин — об уходе народного артиста СССР Регимантаса Адомайтиса
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Народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни. Он выступал на сцене Каунасского государственного драматического театра, Национального драматического театра Литвы, Русского драматического театра Литвы и театра «Балтийский дом». Среди наиболее ярких киноролей актера — «Зеленый фургон», «Ты есть...», «Никто не хотел умирать», «Из жизни отдыхающих» и «Авария».

Литовские актеры, а среди них особняком красавец Регимантас Адомайтис, были явлением советского кинематографа и жизни. В 1960-е годы люди открыли для себя Прибалтику, поняли, что там маленький Запад, маленький рай, что там сервис хороший, еда вкусная, интерьеры красивые.

Постепенно возникла тайная тяга ко всему прибалтийскому, в том числе и к актерам, которые полюбились советскому зрителю после ошеломительного успеха боевика Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать», в котором снялись Бруно Оя, Донатас Банионис, Юозас Будрайтис, Альгимантас Масюлис, Вия Артмане. На самом деле это народная драма, да даже чуть артхаусная, но в 1960-е ввиду голода на коммерческое кино ее приняли за вестерн, жанр у нас почти отсутствующий, а потому фильм имел зрительский успех. А герой, Донатас, восполнил недостающий на нашем экране образ мачо, победителя, настоящего мужика.

Среди других его знаковых ролей — Эдмунд в «Короле Лире», Франсиско «Панчо» Вардес в драме «Это сладкое слово — свобода», Сергей Лазо в одноименном байопике.

Ведущие литовские режиссеры говорят, что в театре он был гениальный актер — уровня Михаила Ульянова или Олега Борисова, а в кино часто наигрывал, театральничал, стрелял глазами. Но и при этом, будучи интернациональный секс-символом, переигрывал в кадре больших актеров. В Адомайтисе сочетались мужественность, свободолюбие, европейский шарм. Он брал некой отдельностью, отстраненностью, необычностью. Зрителю в это время уже очень хотелось отмежеваться от коллективного народного тела и жить своей индивидуальной жизнью, и Адомайтис вольно или невольно указывал на путь.

К тому же в Литве считалось, что Адомайтис — самый красивый. Он гораздо красивее талантливых Будрайтиса или Баниониса. Есть даже литовская народная песня, в которой одна девушка хвастается своим женихом перед другой и говорит: «У меня жених красивее Адомайтиса».

По своему типажу этот актер — победитель, он брал харизмой, подачей, уверенностью. В жизни он был очень интеллигентным, легким, остроумным, мыслящим человеком, в нем ничего не было от альфа-самца и супергероя. Он вообще на своих героев был не слишком похож: вдумчивый, с хорошими манерами, он был легким в сравнении с его неукротимыми, победительными, а иногда немного вульгарными персонажами. Единственная, может быть, где он похож на самого себя, это одна из последних его ролей в советском кино — «Мужчина для молодой женщины».

Он свою победительную легкость пронес через годы, он никогда не выглядел стариком. У нас как-то делали о нем передачу, Малахов, кажется. Говорили, что он умирал в нищете. Конечно, нет! На родине его очень ценили и уважали, это была достойная жизнь достойного человека.

Автор — киновед, кинокритик, историк кино

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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