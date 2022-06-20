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В Нидерландах указали на трудности при заполнении газохранилищ к зиме

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Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini
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Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер, поэтому страна разработала антикризисный план. Об этом 20 июня заявил нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен на пресс-конференции в Гааге.

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«Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются», — сказал он.

По мнению министра, без принятия срочных мер гарантировать полное заполнение хранилищ газом для подготовки к зиме нельзя. Нидерланды, которые импортируют до 15% своего газа из России, уже покупают сжиженный природный газ и сокращают потребление газа, но всё еще могут столкнуться с дефицитом этой зимой, отметил Йеттен.

Кроме того, Нидерланды разработали план, согласно которому отменили ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.

Как отмечает Reuters, снятие ограничения на производство энергии на угле позволит сэкономить 2 млрд кубометров газа в год.

Одновременно страна ограничила производство на 35% мощности своих угольных электростанций, чтобы ограничить выбросы углекислого газа. Правительство Нидерландов также объявило о планах добыть 2,8 млрд кубометров газа на Гронингенском газовом месторождении.

Ранее в понедельник вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа.

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