Дело за призывы признать границы ЛНР и ДНР возбудили против экс-мэра Киева

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против бывшего мэра Киева за призывы признать границы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в заявлении ведомства в понедельник, 20 июня.

«Бывшему городскому голове Киева сообщено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины», — говорится в тексте.

По данным надзорного ведомства, после начала спецоперации России по защите Донбасса бывший мэр столицы Украины разместил на странице в соцсети публикацию о необходимости признания границ ДНР и ЛНР. При этом имя подозреваемого не указывается, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 10 июня, сообщалось, что уголовное дело возбудили против украинского политолога Михаила Погребинского. Его обвиняют в государственной измене, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что судебная психолого-лингвистическая экспертиза показала, что высказывания политолога в интервью и телеэфирах наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее.

Ранее, 9 июня, в Верховной раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины о лишении гражданства Украины за государственную измену».

29 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия обеспокоена информацией о том, что киевские власти проводят физическую зачистку оппозиционных политиков, журналистов и общественных деятелей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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