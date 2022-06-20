Пассажира метро Петербурга могут наказать за поездку с удавом

Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу проверил видеозапись, где пассажир метро Санкт-Петербурга едет в вагоне с императорским удавом. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в понедельник, 20 июня, сообщает 78.ru.

На записи видно, как змея обвилась вокруг поручня. Мужчину нашли и вынесли ему предупреждение.

«В соответствии с законом об ответственном обращении с животными гражданину предложено принять меры, направленные на содержание удава в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также не допускать организацию и проведение мероприятий, которые не обеспечивают безопасность граждан и животного», — говорится в сообщении ведомства.

Императорский удав попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения и запрещенными к содержанию. Будет проведена проверка.

14 июня в Госдуме предложили штрафовать за выброшенных животных. Первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов предложил ввести наказания в виде штрафов до 30 тыс. рублей за выброшенных животных и 200 тыс. — за укусы людей питомцами при условии отсутствия состава уголовного преступления.