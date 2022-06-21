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Сын Виктора Цоя вспомнил отца на его 60-летие

Сын Виктора Цоя Александр объяснил актуальность группы «Кино» сегодня
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Фото предоставлено PR-командой группы КИНО
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21 июня, когда музыканту Виктору Цою могло бы исполниться 60 лет, сын лидера рок-группы «Кино» Александр рассказал «Известиям», почему коллектив популярен и актуален до сих пор.

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По словам сына музыканта, в то время «столько всего было сделано правильно». Так, если бы группа создавалась сегодня, потребовалась бы большая команда профессионалов: менеджеров, продюсеров и пиар-специалистов.

«Те бы собирали музыкантов, придумывали, как они смотрятся вместе, разрабатывали бы им имидж, придумывали, какие ценности должны быть у группы, какая тематика песен. Композиторы и поэты писали бы хиты по этим лекалам, чтобы всё вместе выглядело органично и как бы транслировало одну мысль через образы музыкантов. Ну а Виктор Цой и ребята из «Кино» просто очень крутые. Они каким-то чудом всё это сделали сами», — подчеркнул Александр Цой.

По его словам, он никак не отмечает день рождения отца, однако в текущем году появилась возможность вспомнить эту дату концертным проектом.

Виктор Цой родился 21 сентября 1962 года в Ленинграде. С юношеских лет музыкант играл в группе «Палата № 6», а потом еще в составе других групп. Группа «Кино» сформировалась в 1981 году, а Цой стал ее лидером.

На 1986 год пришелся пик популярности группы. Тогда вышли песни «Видели ночь» и «Мама Анархия». В 1988 году вышла композиция «Группа крови», и тогда о музыкантах заговорили за границей, а в 1989 году — «Звезда по имени Солнце» и «Хочу перемен!».

Помимо музыки Виктор Цой занимался актерской деятельностью, его известные фильмы «Асса» и «Игла».

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в аварии на трассе около латвийского города Тукумс, куда музыкант приехал на отдых. Водитель автобуса, в который врезался певец, остался жив.

Цой был похоронен 19 августа 1990 года на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

В 2018 режиссер Кирилл Серебренников снял картину «Лето», в которой говорится о начале творческой деятельности музыканта.

В 2019 году Александр Цой собрал старый состав группы и предложил им исполнять песни музыканта с использованием его голоса, но в сопровождении живой музыки.

К 60-летию Цоя в Москве в Центральном выставочном зале Манеж открылась выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Проведение уникальной выставки стало возможным в первую очередь благодаря семье Виктора — отцу Роберту Максимовичу Цою и сыну Александру, а также его ближайшему окружению, музыкантам-друзьям, коллекционерам и фанатам.

Полный текст интервью с Александром Цоем читайте в материале «Известий» 21 июня.

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