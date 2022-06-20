Эд Ширан вновь признан самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании

Эд Ширан снова признан самым популярным музыкантом в Великобритании, об этом пишет The Sun. Кроме того, сингл Bad Habits музыканта стал самым прослушиваемым в Соединенном Королевстве. Стоит отметить, что Эд Ширан стал обладателем обеих наград уже второй раз. Первый раз артист возглавил чарты в Британии в 2017-м, передает телеканал «Известия». В том же году Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности.

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