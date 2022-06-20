Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Томске

Синоптики прогнозируют жару в ближайшие пять дней на территории Томска. При этом почти каждый день в городе будут идти дожди.

По словам ведущего метеоролога регионального гидрометцентра Светланы Рюхтиной, температура воздуха в Томске будет достигать +27 градусов. При этом среднедекадный показатель для региона составляет +17...+18 градусов, уточняет РИА «Томск».

В ночные часы до конца рабочей недели в Томске ожидается +14…+16 градусов. В последние пять дней июня температура воздуха по ночам снизится до +11…+13 градусов, днем ожидается +19…+21 градус.

Ранее синоптики спрогнозировали сильную жару для Ставропольского края. Температура воздуха поднимется до +36 градусов. При этом в первой половине недели в регионе ожидаются грозы с градом.