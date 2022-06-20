Актер Бурляев назвал Регимантаса Адомайтиса человеком с доброй душой

Ушедший из жизни народный артист СССР литовского происхождения — Регимантас Адомайтис — принадлежал к созвездию актеров советского кино. Он навсегда останется в истории российского кинематографа, а его образы будут радовать еще ни одно поколение. Об этом рассказал 20 июня в беседе с «Известиями» советский и российский актер, кинорежиссер, писатель, народный артист РФ Николай Бурляев.

«Адомайтис был очень заметен и любим: его аристократизм и добрая душа подкупали зрителей. А ведь актеры всегда играют то, какие они и есть по-своему существу, какие люди — такие и киногерои. Адоматис останется в истории нашего кинематографа, его образы будут радовать еще ни одно поколение, которые будут любоваться и внешностью, и человеческой сутью этого актера», — отметил Бурляев.

О смерти литовского актера на 86-м году жизни стало известно в понедельник. Соболезнования в связи со смертью актера выразили ранее президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Адомайтис родился в конце января 1937 года. С 1960-х годов он уже играл на сценах в театрах. Наиболее известен по ролям в кино. Актер сыграл в таких картинах, как «Никто не хотел умирать», «Король Лир», «Из жизни отдыхающих», «Зеленый фургон» и «Трудно быть богом», «Морган в «Мираже». Получил звание народного артиста СССР в 1985 году. В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР.