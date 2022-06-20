Умер Народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Литовский актер, Народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в понедельник, 20 июня, на портале LRT (Литовское радио и телевидение).

«На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера», — говорится в сообщении.

Коллеги и друзья актера вспоминают его как человека высоких нравов, самоотверженного, умного, «профессионала до глубины души».

«Сейчас я так не чувствую, но в юности я чувствовал, что он старше меня, топ-профессионал», — говорит о нем коллега Юозас Будрайтис.

Регимантас Адомайтис играл в кино, и в театре.

Популярность к нему пришла после фильма Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать».

Соболезнования в связи со смертью актера выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.