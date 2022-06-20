Недвижимость на 44 млн рублей изъяли у бывшего замглавы Свободного

Недвижимое имущество бывшего замглавы администрации города Свободного (Амурская область) на общую сумму 44 млн рублей передано государству. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«У бывшего муниципального служащего установлено имущество (квартиры, офисное здание, земельные участки), право собственности на которое зарегистрировано на иных лиц. Выявлено явное несоответствие расходов полученным им законным доходам», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что до поступления на муниципальную службу у мужчины и членов его семьи отсутствовали накопления, дорогостоящее имущество или высокооплачиваемая работа. В период с 2010 по 2017 год и с 2018 по 2019-й единственным официальным доходом чиновника являлась зарплата, пишет ИА PriamurMedia.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства недвижимость, в том числе находившуюся ранее в городской собственности. В рамках исполнения судебного решения государству переданы 13 объектов, принадлежащих экс-чиновнику, его близким и доверенным лицам.

Также бывший замглавы города проходит по уголовному делу о коррупции по ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, мошенничество в особо крупном размере». Материалы дела сейчас находятся на рассмотрении в суде.

5 мая сообщалось, что, согласно данным Генеральной прокуратуры России, в России выросло число пойманных взяточников. С января по март 2022 года было выявлено 2084 случая получения взятки. Это на 20% больше прошлогодних показателей за соответствующий период.