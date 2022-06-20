Автомобиль вылетел с дороги в Тверской области

Два человека получили травмы в результате дорожной аварии в Старицком районе Тверской области. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 19 июня на 1185-м километре автодороги «Золотое кольцо».

Автомобиль SsangYong вылетел с дороги и смял придорожный кустарник. Две женщины 1953 года рождения получили травмы.

Как отмечается в материале, у водителя иномарки не выявлено признаков алкогольного опьянения. Причины ДТП устанавливаются.

16 июня в Лодейнопольском районе Ленинградской области автомобиль сбил шестилетнего ребенка, который переходил дорогу вместе с бабушкой на зеленый сигнал светофора. Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у него сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом голени.