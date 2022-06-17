Автомобилист сбил шестилетнего мальчика на переходе в Ленобласти

В Лодейнопольском районе Ленинградской области автомобиль сбил шестилетнего ребенка, который переходил дорогу вместе с бабушкой. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 16 июня в городе Лодейное Поле. Установлено, что мальчика сбил автомобиль, когда он пересекал проезжую часть вместе с бабушкой на зеленый сигнал светофора.

Ребенка госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом голени.

За рулем машины находился 48-летний мужчина. В 2021 году он привлекался за нарушение правил дорожного движения один раз.

Обстоятельства наезда устанавливаются, организована проверка.

15 июня под Рязанью 30-летний водитель трактора с прицепом сбил семилетнего мальчика на велосипеде, который выехал на дорогу. Ребенок погиб. Следователи возбудили уголовное дело.