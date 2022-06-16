Дело возбудили по факту гибели ребенка под колесами трактора под Рязанью

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда трактора на семилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла вечером в среду, 15 июня, в селе Дашки-2 под Рязанью. 30-летний водитель трактора с прицепом сбил семилетнего мальчика на велосипеде, который выехал на дорогу, пишет РИА «7 новостей».

В результате наезда ребенок получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все обстоятельства случившегося устанавливаются, отмечает 62INFO.ru.

Вечером 11 июня в Московской области водитель Renault не справился с управлением и въехал в группу из семерых детей и сопровождающих их взрослых на велосипедах, после чего врезался Mercedes. Водитель Renault скончался. Вечером 14 июня в реанимационном отделении умерла семилетняя девочка.