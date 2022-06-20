Транспортно-логистический центр построят в Приморье

В Приморском крае намерены возвести новый транспортно-логистический центр с пропускной способностью до 300 тыс. 20-футовых контейнеров в год. Соглашение о реализации проекта было подписано 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Центр построят около железнодорожной станции «Воздвиженский» на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». Для реализации проекта границы ТОР будут расширены, пишет ИА PrimaMedia.

Как рассказал зампред краевого правительства, новый объект позволит разгрузить морские порты и создать дополнительные мощности для обработки грузов, поступающих автотранспортом из Китая.

Площадь транспортно-логистического центра составит 203 га. На земельном участке разместят девять железнодорожных путей, склады и зону таможенного контроля. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, уточняет РИА «Восток-Медиа».

Соглашение о строительстве было подписано между Министерством транспорта РФ, правительством Приморского края, ОАО «Российские железные дороги», АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО «Фрейт Вилладж Приморский».