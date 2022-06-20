В Подмосковье рассказали о контроле борьбы с борщевиком через мобильное приложение

В Московской области борьбу с борщевиком контролируют при помощи мобильного приложения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи в понедельник, 20 июня.

Так, с помощью приложения «Проверки Подмосковья» взяли под контроль более 13 тыс. участков, где был обнаружен борщевик.

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, в регионе третий год подряд ведется цифровой контроль за ликвидацией этого растения. Результаты деятельности по обработке отображаются в системе в режиме онлайн, пишет РИАМО.

Куртяник отметила, что специалисты получают в приложении оперативную информацию о новых местах появления борщевика, а также отчитываются о проделанной работе. При выявлении нарушений задание возвращается на доработку исполнителю.

В настоящее время ликвидацией растения в Подмосковье занимаются 23 подрядные организации. В утвержденный план работ добавляются участки по обращениям жителей на портале «Добродел» и в центре управления регионом.

Завершить обработку планируется до 10 августа, сообщает телеканал «360».

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» работает с 2017 года. С его помощью контролируют содержание подъездов в многоквартирных домах, состояние парков, детских площадок, качества питания в школах.

9 июня председатель правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала о ходе борьбы с борщевиком Сосновского в регионе. По ее словам, с мая земельный контроль проводит систематические проверки. Инспекторы за это время отсмотрели свыше 2 тыс. земельных участков, на 1,2 тыс. из которых подтвердились очаги произрастания борщевика, пишет RT.

В конце мая стало известно, что в Московской области разработали уникальную смесь для уничтожения борщевика Сосновского. Препарат действует только на однолетние и многолетние двудольные сорняки. Вреда зерновым сельхозкультурам смесь не наносит.

Всего в Московской области собираются провести инспекции 13,5 тыс. земельных участков.

Летом 2021 года дерматолог Юлия Галлямова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, в каких случаях при ожоге борщевиком следует обращаться к врачу. Галлямова отметила, что действия человека, который получил ожог борщевиком, должны зависеть от степени повреждения кожных покровов. Если наблюдается легкое покраснение, достаточно успокаивающего пантенола, сухой повязки, а также уйти в тень. Если же присутствует сильное жжение, большая площадь поражения, на коже появляются пузыри, то следует как можно скорее посетить дерматолога.

Тогда же ботаник, доцент кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова Елена Суслова заявила, что, помимо борщевика, опасность для человека представляет и такое растение, как цикута, появившееся на берегах реки Пехорка в Подмосковье. Это растение семейства зонтичных, к которым принадлежат, например, укроп, петрушка и борщевик. Цветы у него белого или желтоватого цвета. Оно приятно пахнет сельдереем, его легко спутать с укропом. Отличие состоит в корневище — в разрезе присутствуют полости, содержащие токсины.

Суслова рассказала, что цикута появляется весной, когда туристы, байдарочники ищут что-то пожевать, сделать салат, тогда и случается пик отравлений. Среди симптомов — тошнота, рвота, судороги, а затем наступает смерть. Если человек поел цикуты, спасти его довольно трудно, даже если пациента успели привезти в больницу, пишет НСН.