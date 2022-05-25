Уникальную смесь для борьбы с борщевиком создали в Подмосковье
В Московской области разработали уникальную смесь для уничтожения борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Отмечается, что препарат действует только на однолетние и многолетние двудольные сорняки. Вреда зерновым сельхозкультурам смесь не наносит.
«В основе новой формулы баковой смеси лежат препараты фирмы «Август» в определенной пропорции, что позволило добиться результатов уже на пятый день обработки, тогда как ранее использовавшиеся гербициды показывали эффект лишь спустя две недели», — объяснил глава минсельхоза Владислав Мурашов.
Министр также отметил важность безопасности новой разработки. Смесь безвредна для использования на злаковых и кукурузных полях.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», первые 2 тыс. га были обработаны в Волоколамском округе. Результаты показали максимальное снижение жизнеспособности ранних побегов борщевика.
Экспериментальный состав пока будут применять на территории округов Волоколамский, Рузский и Истра, где местные жители чаще всего жаловались на сорняк.
В создании новой формулы участвовали сотрудники Российского государственного аграрного университета — МСХА имени Тимирязева, ВНИИ кормов имени Вильямса, ВНИИ защиты растений и Центра агропромышленного развития.