Бездомных собак начали свозить в Тынду из пригорода

Жители Тынды (Амурская область) пожаловались на увеличение количества безнадзорных собак на улицах. По их словам, животных привозят из Тындинского района, рассказала мэр города Марина Михайлова.

«Стали разбираться — действительно, из поселка Восточный по контракту с администрацией Тындинского района одна из зооорганизаций привезла сюда собак якобы в приют. Не мой интерес разбираться, как бюджетные деньги могут быть оплачены за приют, которого нет, этим пусть занимается прокуратура», — заявила мэр, добавив, что власти проконтролируют, как именно собак будут возвращать обратно в район.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, приют для бездомных животных в Тынде может открыться в 2022 году. По словам градоначальницы, соответствующая заявка находится в правительстве региона.

В апреле этого года сообщалось, что в Приамурье ведется работа по созданию сети межмуниципальных приютов для животных. Согласно расчетам специалистов, чтобы обеспечить потребности региона хватит пяти учреждений, которые будут принимать собак.

Первый из пяти приютов должен открыться этим летом в Шимановске. Остальные создадут в Тынде, Свободном, Белогорском муниципальном округе и Тамбовском районе.