Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова предупредила Литву о серьезных последствиях запрета на транзит грузов
Мир
Вице-премьер Польши Качиньский ушел в отставку
Общество
МЧС обучит курьеров правилам оказания первой помощи
Мир
Аграрии Запорожской области начали завозить в порт Бердянска зерно для отгрузок
Мир
В Крыму восстановят подвергшиеся атаке ВСУ буровые платформы
Мир
Три иранских боевых катера опасно приблизились к военным кораблям США
Общество
Гинцбург напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19
Мир
Песков заявил об утраченном РФ доверии Западу после ситуации на Украине
Мир
Bloomberg узнал о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата
Мир
Посол ЛНР рассказал о попытке Киева перебросить наемников в Лисичанск
Мир
Молдавия попросила ЕС создать фонд для закупки газа

На юге Москвы начато строительство новых памп-трека и скейт-парка

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рекреационном центре «Зеленый бульвар» на окраине Битцевского леса приступили к устройству памп-трека и скейт-парка. Об этом сообщили в столичном департаменте капремонта.

«Новое рекреационное пространство появится на месте гаражей. На данный момент зона производства работ огорожена, стволы деревьев защитили специальными коробами. Для памп-трека подготовили основание и дренажную систему, уже приступили к формированию геометрии трассы. По скейт-парку сейчас ведется разработка грунта под устройство основания и дренажной системы», — отметил замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Скейт-парк будет отличаться многообразием перил, боксов, пирамид и бэнков и станет полноценной тренировочной площадкой. Каскад фигур, расположенных на нескольких уровнях, для дисциплины «Скейтбординг-Стрит» дополнят радиусной секцией — снейк-раном — разноуровневой кольцевой чашей для непрерывного катания райдеров.

Памп-трек будет состоять из двух секций: для начинающих спортсменов (44 м) и для прогрессирующих райдеров (169 м). Площадка представляет собой замкнутую трассу в виде волн и контруклонов.

Также на территории «Зеленого бульвара» обустроят прогулочные и спортивный маршруты, вдоль которых появятся места для отдыха, площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, пинг-понга, а также детская игровая зона и удобная парковка.

В другой зоне реновации гаражей (напротив дома 6к1 по улице Академика Янгеля) началось устройство зоны отдыха «Место встреч». Сейчас здесь мостят плиткой дорожки, вдоль них подготавливают грунт под устройство газона, а также устанавливают опоры освещения. Здесь сделают сцену, а напротив нее — амфитеатр.

Как подчеркнул Сергей Мельников, преображение этих участков откроет доступ к Ясеневской аллее, которая связывает районы Ясенево и Чертаново Южное. В скором времени на Ясеневской аллее тоже начнутся работы. Здесь организуют спортивно-оздоровительный маршрут: летом тут можно будет прокатиться на велосипеде и заняться бегом, а зимой маршрут подойдет для любительской лыжни. Параллельно ему проложат экомаршрут для прогулок — «Тропа знакомства с лесом».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022