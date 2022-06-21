На юге Москвы начато строительство новых памп-трека и скейт-парка

В рекреационном центре «Зеленый бульвар» на окраине Битцевского леса приступили к устройству памп-трека и скейт-парка. Об этом сообщили в столичном департаменте капремонта.

«Новое рекреационное пространство появится на месте гаражей. На данный момент зона производства работ огорожена, стволы деревьев защитили специальными коробами. Для памп-трека подготовили основание и дренажную систему, уже приступили к формированию геометрии трассы. По скейт-парку сейчас ведется разработка грунта под устройство основания и дренажной системы», — отметил замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Скейт-парк будет отличаться многообразием перил, боксов, пирамид и бэнков и станет полноценной тренировочной площадкой. Каскад фигур, расположенных на нескольких уровнях, для дисциплины «Скейтбординг-Стрит» дополнят радиусной секцией — снейк-раном — разноуровневой кольцевой чашей для непрерывного катания райдеров.

Памп-трек будет состоять из двух секций: для начинающих спортсменов (44 м) и для прогрессирующих райдеров (169 м). Площадка представляет собой замкнутую трассу в виде волн и контруклонов.

Также на территории «Зеленого бульвара» обустроят прогулочные и спортивный маршруты, вдоль которых появятся места для отдыха, площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, пинг-понга, а также детская игровая зона и удобная парковка.

В другой зоне реновации гаражей (напротив дома 6к1 по улице Академика Янгеля) началось устройство зоны отдыха «Место встреч». Сейчас здесь мостят плиткой дорожки, вдоль них подготавливают грунт под устройство газона, а также устанавливают опоры освещения. Здесь сделают сцену, а напротив нее — амфитеатр.

Как подчеркнул Сергей Мельников, преображение этих участков откроет доступ к Ясеневской аллее, которая связывает районы Ясенево и Чертаново Южное. В скором времени на Ясеневской аллее тоже начнутся работы. Здесь организуют спортивно-оздоровительный маршрут: летом тут можно будет прокатиться на велосипеде и заняться бегом, а зимой маршрут подойдет для любительской лыжни. Параллельно ему проложат экомаршрут для прогулок — «Тропа знакомства с лесом».